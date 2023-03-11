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Зампред госкомитета: Азербайджан придает особое значение обеспечению прав женщин

Зампред госкомитета: Азербайджан придает особое значение обеспечению прав женщин Азербайджанское государство придает особое значение обеспечению прав женщин и проводит политику, направленную на обеспечение их равного участия во всех сферах общественной жизни.
Внутренняя политика
11 марта 2023 г. 21:59
Зампред госкомитета: Азербайджан придает особое значение обеспечению прав женщин

Азербайджанское государство придает особое значение обеспечению прав женщин и проводит политику, направленную на обеспечение их равного участия во всех сферах общественной жизни.

Об этом в интервью американскому бюро Report сказала находящаяся в Нью-Йорке для участия в 67-й сессии Комиссии по положению женщин Экономического и Социального Совета ООН заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Садагат Гахраманова.

Она отметила, что в рамках мероприятия и на двухсторонних встречах поделилась опытом Азербайджана в сфере гендерного равенства, касательно мер по борьбе с бытовым насилием, реализации программы активности сельских женщин, по работе, проделанной в направлении развития женского предпринимательства в стране.

"Женщины в Азербайджане всегда играли важную роль в жизни общества. Неслучайно, что именно в нашей стране была открыта первая женская школа на Востоке. Женщины получили право голоса в нашей стране еще в 1918 году", - отметила С.Гахраманова.

Зампред отметила, что Государственный комитет будет делиться со странами-членами ООН своими успешными проектами, связанными с женщинами, и успехами нашей страны в этой области.

"Всестороннее обеспечение гендерного равенства является одной из целей Азербайджанского государства. Мы добились больших успехов в этой области, особенно в последние годы. Во время наших двусторонних встреч в ООН я информировала своих коллег о гендерных проектах, включенных в государственные программы. Они заявили о готовности воспользоваться успешным опытом Азербайджана в этой сфере", - добавила Садагат Гахраманова.

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Версия на азербайджанском языке Sədr müavini: "Dövlət qadın hüquqlarının təmin olunmasına xüsusi önəm verir" 

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