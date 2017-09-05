Зампред ДДБА выступил с критикой в адрес оппозиционных лидеров

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Роль оппозиционных лидеров в формировании нынешнего положения не столь и мала. Я открыто высказывал критику в отношении тех, кто представлен в руководстве оппозиционных партий. Если они не согласны, пусть представят свои аргументы".

Об этом заявил Report зампред Движения за демократию и благоденствие Азербайджана (ДДБА) Сахавет Алисой.

Выражая отношение к критике в соцсетях в свой адрес, он отметил, что некоторые оппозиционеры придерживаются предвзятой позиции: "Каждый знает уровень своего интеллекта. Скрыть это невозможно. Синдром Дауна таков, что носители этого заболевания очень похожи друг на друга".

С. Алисой отметил, что руководство Движения за демократию и благоденствие Азербайджана относится к критике нормально: "Руководство партии уважительно относится к моим мыслям и знает, что я всегда высказываю свою точку зрения. До сих пор не я сталкивался с критикой в свой адрес даже со стороны Партии "Ени Азербайджан". Так как никогда не выступал с предвзятой позиции. Губад Ибадоглу также до сих пор не выражал недовольство".

Отметим, что в 2014 году решением Дивана партии бывший кандидат в председатели Партии "Мусават" Сахавет Алисой был исключен из организации. В решении отмечалось, что причина исключения С. Алисоя связана с шагами, противоречащими политико-идеологической линии партии.