Замминистра: В пенитенциарных учреждениях выборы пройдут в условиях прозрачности

Процесс голосования в пенитенциарных учреждениях в Азербайджане на внеочередных парламентских выборах пройдет условиях полной прозрачности.

Процесс голосования в пенитенциарных учреждениях в Азербайджане на внеочередных парламентских выборах пройдет условиях полной прозрачности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра юстиции Абидин Гусейнов на сегодняшнем совещании с главами окружных избирательных комиссий в ЦИК.

Он отметил, что обеспечение избирательного права лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, является одним из наиболее актуальных вопросов.

"Важнейшей задачей, возложенной на органы юстиции во время выборов, является обеспечение избирательного права граждан, находящихся в заключении. Мы тесно сотрудничаем с Центризберкомом в этом вопросе", - сказал он.