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Замминистра: В пенитенциарных учреждениях выборы пройдут в условиях прозрачности

Замминистра: В пенитенциарных учреждениях выборы пройдут в условиях прозрачности Процесс голосования в пенитенциарных учреждениях в Азербайджане на внеочередных парламентских выборах пройдет условиях полной прозрачности.
Внутренняя политика
10 июля 2024 г. 13:10
Замминистра: В пенитенциарных учреждениях выборы пройдут в условиях прозрачности

Процесс голосования в пенитенциарных учреждениях в Азербайджане на внеочередных парламентских выборах пройдет условиях полной прозрачности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра юстиции Абидин Гусейнов на сегодняшнем совещании с главами окружных избирательных комиссий в ЦИК.

Он отметил, что обеспечение избирательного права лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, является одним из наиболее актуальных вопросов.

"Важнейшей задачей, возложенной на органы юстиции во время выборов, является обеспечение избирательного права граждан, находящихся в заключении. Мы тесно сотрудничаем с Центризберкомом в этом вопросе", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Cəzaçəkmə müəssisələrində seçkilər tam şəffaf keçiriləcək

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