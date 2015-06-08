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    ​Заместители председателя Социал-демократической партии Азербайджана находятся в Армении

    Они принимают участие на заседании Комиссии Социнтерна

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА) по правам человека Саляддин Аллахвердиев и заместитель по агитационно-пропагандистским вопросам Яшар Асадов отправились в Армению.

    Как сообщил Report председатель СДПА Араз Ализаде, заместители отправились в Армению для участия в заседании Комиссии международной организации Социнтерна (Социалистический интернационал), объединяющем левые партии.

    Отметим, что на заседании 8-9 июня примут участие представители России, Украины, Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Венгрии. На собрании пройдут обсуждения на тему "урегулирования" мировых конфликтов и "развития демократии".

    Напомним, что заседание Социнтерна проходило в Азербайджане в 2010 году. В совещании принимали участие представители партии "Дашнакцутюн" Армении и армянские депутаты.

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