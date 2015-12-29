​Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Мы должны выражать протест США, однако применять резких санкций не следует

Баку. 29 декабря.REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов выразил отношение к законопроекту депутата Ровшана Рзаева "О ситуации в области прав человека в США".

Как сообщает Report, хотя С.Новрузов одобрил мысли своего коллеги, он заявил о необходимости взвешивания подобных шагов, прежде чем их предпринимать.

По словам председателя комитета, подобные законопроекты подготавливаются и обсуждаются в Конгрессе США под подстрекательством армянского лобби: "Вопрос выдвижения в Милли Меджлисе подобного проекта в ответ на многие обсуждаемые в Конгрессе направленные против Азербайджана проекты, должен серьезно взвешиваться. Армянское лобби постоянно пытается принимать подобные шаги. Отметим, что США являются стратегическим союзником Азербайджана. Поэтому Азербайджан должен продолжать сотрудничество с этой страной".

С.Новрузов отметил, что проект конгрессмена Криса Смита не является прямой позицией США: "Это - исключительно позиция проармянского конгрессмена. Нам следует выразить свой протест. Однако, здесь не должно быть конкретных санкций, как об этом заявляют некоторые печатные органы, так как в Конгрессе действует американо-азербайджанская Рабочая группа, с помощью которой мы должны провести переговоры и добиться решения вопроса".

В ответ на выступление С.Новрузова, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов сказал, что законопроект "О ситуации в области прав человека в США" подготовлен зампредом парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Ровшаном Рзаевым: "Ровшан Рзаев не является ни правительством Азербайджана, ни парламентом. Он просто выдвигает свое предложение, как депутат. А мы, учитывая это, распорядились о рассмотрении вопроса в комитетах.

Другим разочаровывающим моментом является также то, что некоторые СМИ заявляют, что подготовленный в Конгрессе США проект составлен Хельсинкской комиссией. Заявляю, что указанный проект подготовлен исключительно одним членом указанной группы. Поэтому Хельсинкская группа не имеет к вопросу никакого отношения. В первую очередь нам следует осознать именно это".