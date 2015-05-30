​Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Акция Национального совета - это пикет, служащий интересам организаций, финансируемых армянскими лобби

“Они просто хотели показать шоу”

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов выразил отношение к сегодняшнему митингу оппозиционного Национального совета. С.Новрузов заявил Report, что сегодняшняя акция Национального совета в действительности является пикетом: "Собрав 5-10 родственников и окружающих их людей, за счет европейских средств они организовали митинг под покровительством организаций, финансируемых армянскими лобби, и некоторых известных неправительственных организаций. Содержание, суть, поставленные там вопросы и выступления были банальными. Они говорили о вопросах, не соотносящихся с сегодняшним днем. Они просто хотели показать шоу. Однако это шоу не для азербайджанского народа. От него нет пользы ни жителям сгоревшего дома, ни другим людям. Это был всего лишь пикет, организованный для определенных европейских кругов и служащий интересам организаций, финансируемых армянскими лобби".