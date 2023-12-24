Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района.
Как передает Report, глава государства был проинформирован о предстоящей работе в селе.
Было отмечено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением его исторических традиций. Общая территория села составляет около 178 гектаров. В селе Салахлы Кенгерли планируется расселить 1 376 человек. Согласно проекту, здесь будет построено 418 индивидуальных домов.
Под первый этап строительства кварталов отведен земельный участок площадью 99 гектаров. На первом этапе в селе будут построены 150 индивидуальных домов, в которые планируется переселить 850 человек.
Было подчеркнуто, что в селе будут созданы все условия и для обеспечения занятости населения. Оно будет обеспечено здесь работой в объектах различного назначения и в сельском хозяйстве.
В селе Салахлы Кенгерли планируется построить школу на 480 ученических мест, детский сад на 80 мест и другие социальные объекты.
В целях экономии энергоносителей в селе предусмотрено использование альтернативной энергии.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Салахлы Кенгерли.