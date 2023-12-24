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Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района

Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района.
Внутренняя политика
24 декабря 2023 г. 17:18
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района.

Как передает Report, глава государства был проинформирован о предстоящей работе в селе.

Было отмечено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением его исторических традиций. Общая территория села составляет около 178 гектаров. В селе Салахлы Кенгерли планируется расселить 1 376 человек. Согласно проекту, здесь будет построено 418 индивидуальных домов.

Под первый этап строительства кварталов отведен земельный участок площадью 99 гектаров. На первом этапе в селе будут построены 150 индивидуальных домов, в которые планируется переселить 850 человек.

Было подчеркнуто, что в селе будут созданы все условия и для обеспечения занятости населения. Оно будет обеспечено здесь работой в объектах различного назначения и в сельском хозяйстве.

В селе Салахлы Кенгерли планируется построить школу на 480 ученических мест, детский сад на 80 мест и другие социальные объекты.

В целях экономии энергоносителей в селе предусмотрено использование альтернативной энергии.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Салахлы Кенгерли.

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Версия на английском языке Foundation stone laid for Salahli Kangarli village in Aghdam district
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ağdam rayonunun Salahlı Kəngərli kəndinin təməlini qoyub

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