Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули.

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули.

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировал главу государства о проекте.

Было отмечено, что проект рассчитан на улучшение питьевого водоснабжения 50 тысяч жителей города Физули с учетом перспективного развития до 2040 года. В рамках проекта планируется пробурить 15 субартезианских скважин, построить магистральный водопровод протяженностью 10,7 километра, водоочистные сооружения, а также создать водную сеть общей протяженностью 103 километра, выполнить другие работы.

На первом этапе планируется строительство водохранилища вместимостью 17 тысяч кубометров, которое обеспечит питьевой водой около 80 процентов населения города. На втором этапе будет построено водохранилище вместимостью 5 тысяч кубометров, которое будет обслуживать остальные 20 процентов населения Физули.

Глава государства заложил фундамент комплекса.