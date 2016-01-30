Закон меняется, в Азербайджане ограничивается незаконное проникновение полиции в жилища людей

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане ограничивается незаконное проникновение полиции в жилища людей.

Как сообщает Report, в связи с этим предусмотрено внесение поправок в закон "О полиции".

Согласно законопроекту, полиция не сможет ограничивать свободу людей, совершивших административное правонарушение. В поправках к законопроекту отмечается, что административное задержание лица осуществляется в случаях, установленных в Кодексе об административных правонарушениях.

Помимо этого, предусмотрены поправки в ст. 24 закона "О полиции".

Поправки преследуют целью предотвратить незаконное проникновение сотрудников полиции в дома граждан без их согласия.

Согласно действующей статье, сотрудник полиции может проникнуть в квартиру при наличии основательных подозрений. В законопроекте предложено исключить из закона статьи слова "основательные подозрения".

Отметим, что поправки к закону будут обсуждены на заседании Милли Меджлиса 1 февраля.