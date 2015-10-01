Закир Гаралов: Раскрыто 96,8% особо тяжких преступлений, совершенных в первом полугодии этого года

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "В условиях взаимного сотрудничества министерства внутренних дел, министерства национальной безопасности и других правоохранительных органов меры борьбы с преступностью, в особенности с ее организованными формами, терроризмом, проявлениями экстремизма различного характера, находятся в центре внимания".

Как сообщает Report, об этой заявил генеральный прокурор Закир Гаралов.

По его словам, в ходе расследования уголовных дел установлены обвиняемые в совершении преступлений и привлечены к судебной ответственности, а также выявлены причины и условия совершения преступлений и обеспечено проведение соответствующих предупредительных мер.

З.Гаралов отметил, что в органах прокуратуры значительно повышен уровень проведения следствия, осуществления процессуального руководства предварительного следствия, деятельности по борьбе с преступностью, своевременно установлены лица, совершившие ряд преступлений, вызвавших общественное порицание, в их отношении предприняты законные меры. В результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыты особо тяжкие и тяжкие преступления: "Неслучайно, что в первом полугодии 2014 года было раскрыто 80,1% преступлений, зарегистрированных в стране, а за соответствующий период текущего года это число составило 84,8%. Если рассмотреть статистику по видам преступлений, то процент раскрытия по особо тяжким преступлениям в первом полугодии этого года вырос с 93,1% до 96,8 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по тяжким преступлениям - с 79,8% до 80,9%, по преступлениям средней тяжести - с 80,9% до 85%. Показатели по уголовным делам, следствие которых проводилось в прокуратуре, были более высокими. Так, в первом полугодии прошлого года процент раскрываемости был равен 86,9%, а за соответствующий период текущего года составил 93,1%".