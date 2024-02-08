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Захид Орудж поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Захид Орудж поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах Избирательный штаб кандидата в президенты Захида Оруджа распространил заявление.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 00:16
Захид Орудж поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Избирательный штаб кандидата в президенты Захида Оруджа распространил заявление.

Как сообщает Report, в тексте заявлении говорится, что в стране были созданы большие возможности для всех политических партий, независимых организаций и объединений, а также независимых кандидатов для их участия в выборах.

Избирательный штаб кандидата в президенты Захида Оруджа во время активной агитации и в день голосования не сталкивался с какими-либо препятствиями и давлением, оценки наблюдателей от штаба на участках и округах по всей стране были положительными.

"Хотя вести борьбу с кандидатом Ильхамом Алиевым, который привел свой народ к победе, было достаточно сложно, эти выборы дали нашей команде положительный опыт и дали возможность более тесного общения с народом. Основываясь на заключении наших наблюдателей, мы считаем предварительные результаты выборов показателем воли азербайджанского народа и сердечно поздравляем с победой кандидата от партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева, переизбранного на пост президента Азербайджанской Республики. Мы желаем президенту Ильхаму Алиеву успехов в его нелегкой и славной деятельности", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Zahid Oruj: 'We wish success to President Ilham Aliyev in his difficult and honorable work'
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Prezident İlham Əliyevə çətin və şərəfli fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq"

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