Захид Орудж обратился в ЦИК для регистрации кандидатуры на пост президента

Председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Захид Орудж официально обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах в Азербайджанско

Председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Захид Орудж официально обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Азербайджанской Республике 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report , в соответствии с требованиями законодательства, процесс был начат с подготовки предварительного уведомления и документов-обязательств.

Центральная избирательная комиссия после проверки документов на соответствие законодательству осуществит выдачу подписных листов в защиту кандидатуры.

Отметим, что избирательный штаб кандидата уже создан, предприняты шаги для разработки соответствующего плана действий.