Захид Орудж обратился в ЦИК для регистрации кандидатуры на пост президента

Председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Захид Орудж официально обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Азербайджанской Республике 7 февраля 2024 года.
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Центральная избирательная комиссия после проверки документов на соответствие законодательству осуществит выдачу подписных листов в защиту кандидатуры.
Отметим, что избирательный штаб кандидата уже создан, предприняты шаги для разработки соответствующего плана действий.