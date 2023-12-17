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Захид Орудж обратился в ЦИК для регистрации кандидатуры на пост президента

Захид Орудж обратился в ЦИК для регистрации кандидатуры на пост президента Председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Захид Орудж официально обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах в Азербайджанско
Внутренняя политика
17 декабря 2023 г. 12:10
Захид Орудж обратился в ЦИК для регистрации кандидатуры на пост президента

Председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Захид Орудж официально обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Азербайджанской Республике 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, в соответствии с требованиями законодательства, процесс был начат с подготовки предварительного уведомления и документов-обязательств.

Центральная избирательная комиссия после проверки документов на соответствие законодательству осуществит выдачу подписных листов в защиту кандидатуры.

Отметим, что избирательный штаб кандидата уже создан, предприняты шаги для разработки соответствующего плана действий.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc rəsmən MSK-ya müraciət edib

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