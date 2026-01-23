Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Захид Орудж: Необходима отдельная госпрограмма развития приграничных cел

    Внутренняя политика
    • 23 января, 2026
    • 11:51
    В Азербайджане необходимо разработать отдельную государственную программу развития приграничных сел.

    Как сообщает Report, c данным предложением выступил председатель парламентского Комитета по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем заседании комитета.

    Он отметил, что в Азербайджане насчитывается более 4200 сел:

    "Наблюдается большой поток из сел в центры районов, а оттуда - в Баку. Опустение сел из-за миграции приводит к серьезным проблемам. Поэтому считаю, что для развития отдаленных, приграничных сел необходимо незамедлительно разработать отдельную государственную программу".

