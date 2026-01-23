Захид Орудж: Необходима отдельная госпрограмма развития приграничных cел

В Азербайджане необходимо разработать отдельную государственную программу развития приграничных сел.

Как сообщает Report, c данным предложением выступил председатель парламентского Комитета по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что в Азербайджане насчитывается более 4200 сел:

"Наблюдается большой поток из сел в центры районов, а оттуда - в Баку. Опустение сел из-за миграции приводит к серьезным проблемам. Поэтому считаю, что для развития отдаленных, приграничных сел необходимо незамедлительно разработать отдельную государственную программу".