Захид Орудж: Необходима отдельная госпрограмма развития приграничных cел
Внутренняя политика
- 23 января, 2026
- 11:51
В Азербайджане необходимо разработать отдельную государственную программу развития приграничных сел.
Как сообщает Report, c данным предложением выступил председатель парламентского Комитета по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем заседании комитета.
Он отметил, что в Азербайджане насчитывается более 4200 сел:
"Наблюдается большой поток из сел в центры районов, а оттуда - в Баку. Опустение сел из-за миграции приводит к серьезным проблемам. Поэтому считаю, что для развития отдаленных, приграничных сел необходимо незамедлительно разработать отдельную государственную программу".
