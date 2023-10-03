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Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе

Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и доставили в Баку бывших лидеров, так называемых "экс-президентов" незаконного сепаратистского режима в Карабахском регионе Аркадия Гукасяна (1997-2007) и Бако Саакяна (2007-2020), а также так назы
Внутренняя политика
3 октября 2023 г. 19:58
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе

Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и доставили в Баку бывших лидеров, так называемых "экс-президентов" незаконного сепаратистского режима в Карабахском регионе Аркадия Гукасяна (1997-2007) и Бако Саакяна (2007-2020), а также так называемого "представителя" дашнаков в Карабахе и бывшего "председателя парламента" незаконного режима Давида Ишханяна.

Как сообщает Report, указанные лица задержаны по обвинениям в многочисленных преступлениях и предстанут перед правосудием.

Отметим, что после победы Азербайджана в Отечественной войне в 2020 году, в соответствии с трехсторонним заявлением, российский военный контингент контролировал эти территории и Лачинскую дорогу.

Вскоре Азербайджан предпринял решительные шаги и разрушил все коварные планы сепаратистов.

По итогам локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией 19-20 сентября, сепаратистский режим поднял белый флаг и объявил о самороспуске.

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Версия на азербайджанском языке Bako Saakyan, Arkadi Qukasyan və David İşxanyan saxlanılaraq Bakıya gətirilib

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