Задержанные на несанкционированном пикете мусаватисты отпущены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Все задержанные в ходе несанкционированного пикета партии Мусават перед административным зданием Исполнительной власти города Баку отпущены на свободу.

Как передает Report, сообщение в связи с этим распространили функционеры партии.

***16:21

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Партия Мусават провела пикет перед административным зданием Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, в конце несанкционированной акции заместители главы партии Мусават Тофиг Ягублу, Эльман Фаттах и Сахавет Солтанлы, а также еще несколько членов партии были задержаны полицией.

Напомним, что обращение партии в связи с пикетом было рассмотрено 30 октября в Исполнительной власти города Баку и партии Мусават не дали разрешение на проведение пикета 3 ноября в 15:00 перед административным зданием ИВ.

Сообщалось, что проведение запланированного пикета перед зданием Исполнительной власти города Баку считается нецелесообразным.

Было отмечено об ограничениях на проведение собраний в радиусе 200 метров от административных зданий районных и городских органов Исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Партия Мусават посчитала это решение незаконным, и вновь обратилась в ИВ г.Баку, однако не получила ответа.