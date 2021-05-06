За последние 12 лет свыше 160 тыс. человек получили гражданство Азербайджана

Об этом сказал начальник Главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы, госсоветник миграционной службы III класса Рза Талыбов

"В результате мер, принятых Государственной миграционной службой для документирования лиц без гражданства, в 2008-2020 годы (до 1 октября 2020 года) 1 830 (вместе с детьми 1 873) лиц без гражданства приняты в гражданство Азербайджанской Республики по соответствующему распоряжению президента страны".

Как передает Report, об этом сказал начальник Главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы, госсоветник миграционной службы III класса Рза Талыбов.

По его словам, за этот период были приняты в азербайджанское гражданство 162 308 человек, и они соответствующей госструктурой были обеспечены документами, подтверждающими гражданство Азербайджанской Республики.