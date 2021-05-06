О нас
Report Georgia
Аудио новости

За последние 12 лет свыше 160 тыс. человек получили гражданство Азербайджана

За последние 12 лет свыше 160 тыс. человек получили гражданство Азербайджана Об этом сказал начальник Главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы, госсоветник миграционной службы III класса Рза Талыбов
Внутренняя политика
6 мая 2021 г. 13:30
За последние 12 лет свыше 160 тыс. человек получили гражданство Азербайджана

"В результате мер, принятых Государственной миграционной службой для документирования лиц без гражданства, в 2008-2020 годы (до 1 октября 2020 года) 1 830 (вместе с детьми 1 873) лиц без гражданства приняты в гражданство Азербайджанской Республики по соответствующему распоряжению президента страны".

Как передает Report, об этом сказал начальник Главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы, госсоветник миграционной службы III класса Рза Талыбов.

По его словам, за этот период были приняты в азербайджанское гражданство 162 308 человек, и они соответствующей госструктурой были обеспечены документами, подтверждающими гражданство Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Son 12 ildə 162 308 nəfər Azərbaycan vətəndaşlığı alıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

ГМС: В Азербайджане легализовано нахождение 194 человек 
ГМС: В Азербайджане легализовано нахождение 194 человек 
6 мая 2021 г. 13:58
Назначен начальник Государственной налоговой службы
Назначен начальник Государственной налоговой службы
6 мая 2021 г. 13:54
Назначен начальник Государственной службы по имущественным вопросам
Назначен начальник Государственной службы по имущественным вопросам
6 мая 2021 г. 13:38
Генерал-полковник: Большая часть армян уже не верит этим абсурдным заявлениям
Генерал-полковник: Большая часть армян уже не верит этим абсурдным заявлениям
6 мая 2021 г. 09:51
В Азербайджане создана Государственная комиссия по радиочастотам
В Азербайджане создана Государственная комиссия по радиочастотам
4 мая 2021 г. 19:09
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
4 мая 2021 г. 18:23
Председатель Азерсу снят с должности
Председатель "Азерсу" снят с должности
4 мая 2021 г. 17:52
Глава Нефтчалинского ИВ назначил нового заместителя
Глава Нефтчалинского ИВ назначил нового заместителя
4 мая 2021 г. 16:21
В работе главы ИВ Сабунчинского района выявлены недочеты
В работе главы ИВ Сабунчинского района выявлены недочеты
4 мая 2021 г. 12:20
Президент: Мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных территориях
Президент: Мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных территориях
3 мая 2021 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi