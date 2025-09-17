За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

За восемь месяцев текущего года составлено 24 519 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением пешеходами правил дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

В ведомстве призвали пешеходов не подвергать себя опасности и пользоваться пешеходными переходами:

"Пешеходам следует переходить дорогу в установленных для этого местах - по пешеходным переходам. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и уступать дорогу пешеходам".