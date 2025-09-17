Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 13:16
    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    За восемь месяцев текущего года составлено 24 519 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением пешеходами правил дорожного движения.

    Об этом Report сообщили в Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

    В ведомстве призвали пешеходов не подвергать себя опасности и пользоваться пешеходными переходами:

    "Пешеходам следует переходить дорогу в установленных для этого местах - по пешеходным переходам. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и уступать дорогу пешеходам". 

    пешеходы нарушение правил штрафы
    Bu ilin 8 ayı ərzində 25 minə yaxın piyada barəsində protokol tərtib edilib

