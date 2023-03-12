Ющенко: Народу Азербайджана очень повезло, что его лидером был Гейдар Алиев

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев справился с самой сложной задачей - формированием нации.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев справился с самой сложной задачей - формированием нации.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, народу Азербайджана очень повезло, что его лидером был именно Гейдар Алиев, который смог сохранить баланс во всем в самые сложные времена.

Он отметил, что имел честь принять его в Украине, когда был главой центрального банка Украины и получил приказ распечатать первую национальную валюту Азербайджана.