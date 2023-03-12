О нас

Ющенко: Народу Азербайджана очень повезло, что его лидером был Гейдар Алиев

Ющенко: Народу Азербайджана очень повезло, что его лидером был Гейдар Алиев Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев справился с самой сложной задачей - формированием нации.
Внутренняя политика
12 марта 2023 г. 10:22
Ющенко: Народу Азербайджана очень повезло, что его лидером был Гейдар Алиев

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев справился с самой сложной задачей - формированием нации.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, народу Азербайджана очень повезло, что его лидером был именно Гейдар Алиев, который смог сохранить баланс во всем в самые сложные времена.

Он отметил, что имел честь принять его в Украине, когда был главой центрального банка Украины и получил приказ распечатать первую национальную валюту Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yuşşenko: "Azərbaycan xalqının bəxti gətirib ki, onların Heydər Əliyev kimi lideri olub"

Самое читаемое

В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi