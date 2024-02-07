Явка избирателей в Нахчыване составила 82,09%

Явка избирателей в Нахчыванской Автономной Республике на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 82,09% по состоянию на 19:00.
Как передает нахчыванское бюро Report, избирательным правом воспользовались 234 408 жителей Нахчывана.
Данные о явке по избирательным округам на территории Нахчыванской Автономной Республики по состоянию на 19:00:
- Шарур-Садаракский избирательный округ № 1: 39 572 чел., 82,76%;
- Шарур-Кенгерлинский избирательный округ № 2: 39 482 чел., 82,21%;
- Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ № 3: 39 217 чел., 82,36%;
- Нахчыванский городской избирательный округ № 4: 38 800 чел., 82.05%;
- Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ № 5: 39 417 чел., 82.04%;
- Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6: 37 920 чел., 81,14%.