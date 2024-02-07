Явка избирателей в Нахчыване составила 82,09%

Явка избирателей в Нахчыване составила 82,09%

Явка избирателей в Нахчыванской Автономной Республике на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 82,09% по состоянию на 19:00.

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Явка избирателей в Нахчыванской Автономной Республике на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 82,09% по состоянию на 19:00. Как передает нахчыванское бюро Report, избирательным правом воспользовались 234 408 жителей Нахчывана. Данные о явке по избирательным округам на территории Нахчыванской Автономной Республики по состоянию на 19:00: - Шарур-Садаракский избирательный округ № 1: 39 572 чел., 82,76%; - Шарур-Кенгерлинский избирательный округ № 2: 39 482 чел., 82,21%; - Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ № 3: 39 217 чел., 82,36%; - Нахчыванский городской избирательный округ № 4: 38 800 чел., 82.05%; - Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ № 5: 39 417 чел., 82.04%;



- Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6: 37 920 чел., 81,14%. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Voter turnout in Nakhchivan AR announced