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Явка избирателей в Нахчыване составила 82,09%

Явка избирателей в Нахчыване составила 82,09% Явка избирателей в Нахчыванской Автономной Республике на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 82,09% по состоянию на 19:00.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 22:07
Явка избирателей в Нахчыване составила 82,09%

Явка избирателей в Нахчыванской Автономной Республике на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 82,09% по состоянию на 19:00.

Как передает нахчыванское бюро Report, избирательным правом воспользовались 234 408 жителей Нахчывана.

Данные о явке по избирательным округам на территории Нахчыванской Автономной Республики по состоянию на 19:00:

- Шарур-Садаракский избирательный округ № 1: 39 572 чел., 82,76%;

- Шарур-Кенгерлинский избирательный округ № 2: 39 482 чел., 82,21%;

- Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ № 3: 39 217 чел., 82,36%;

- Нахчыванский городской избирательный округ № 4: 38 800 чел., 82.05%;

- Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ № 5: 39 417 чел., 82.04%;

- Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6: 37 920 чел., 81,14%.

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Версия на английском языке Voter turnout in Nakhchivan AR announced
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda seçici fəallığı 82.09 faiz olub

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