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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Ясли-детский сад "Гаранфиль", капитально отремонтированный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, готов принять маленьких воспитанников.

Как сообщает Report, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в этих яслях-детском саду, расположенном в Насиминском районе столицы.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов сообщил, что детский сад действует с 1968 года. Хотя в 2007-2008 годах в здании яслей-детского сада был проведен текущий ремонт, это учреждение дошкольного образования нуждалось в капитальном ремонте. B результате ремонта, начавшегося здесь в феврале этого года, в детском воспитательном учреждении созданы необходимые условия.

Двухэтажные ясли-детский сад состоят из 12 групп. Каждая из этих групп размещена в трех комнатах, оснащенных необходимым инвентарем. Все мебельные комплекты и оборудование заменены новыми. Учреждение на 225 детских мест обустроено в соответствии со вкусом малолетних воспитанников, обеспечены их удобство, отдых и приобщение к начальным знаниям. В яслях-детском саду созданы все условия для проведения учебно-воспитательной работы с малышами, а также выявления их умений и талантов. В учреждении дошкольного образования, состоящем из трех корпусов, созданы комнаты для занятий детей различных возрастных групп и спальни, спортивный и музыкальный залы, столовая. На презентации программы развития учреждений дошкольного образования, проведенной под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в феврале 2014 года, были объявлены итоги проведенного Фондом мониторинга текущего состояния учреждений дошкольного образования, установлена потребность в строительстве новых детских садов в стране. Капитально отремонтированные ясли-детский сад "Гаранфиль" в Насиминском районе – один из шагов, предпринятых в данном направлении. Во дворе детского сада имеются специальные уголки для отдыха, созданные с учетом интересов детей. Здесь также проведена реконструкция, установлены современные детские развлекательные сооружения.

Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой было сообщено, что здесь создан специальный уголок для усвоения детьми правил дорожного движения. Кроме того, на территории, прилегающей к детскому учреждению, проведена работа по благоустройству.

Ознакомившись с детским садом, первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала успехов работе учреждения.