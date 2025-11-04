Вынесен приговор бывшим должностным лицам Минздрава, обвиняемым во взяточничестве

Бывшие должностные лица Министерства здравоохранения, обвиняемые во взяточничестве, приговорены к 5 годам условно.

Как сообщает Report, Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова признал виновными бывшего генерального директора Республиканского санитарно-карантинного центра Салеха Новрузи, его бывшего заместителя Ядуллу Балышова и заведующего лабораторным отделом Тахира Велиева.

Согласно приговору, каждому из них назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Однако с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемых суд применил статью 70 Уголовного кодекса (условное осуждение), и наказание каждого из них заменено на 5 лет условно.

По данным следствия, обвиняемые получали крупные взятки от граждан за незаконные действия, включая выдачу гигиенических сертификатов на импортную и местную продукцию без проведения лабораторных исследований.

Они были привлечены к ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

С учетом возраста и состояния здоровья обвиняемых, по ходатайству следствия и представлению прокурора, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил их от занимаемых должностей.