    Вынесен приговор бывшим должностным лицам Минздрава, обвиняемым во взяточничестве

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 11:14
    Бывшие должностные лица Министерства здравоохранения, обвиняемые во взяточничестве, приговорены к 5 годам условно.

    Как сообщает Report, Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова признал виновными бывшего генерального директора Республиканского санитарно-карантинного центра Салеха Новрузи, его бывшего заместителя Ядуллу Балышова и заведующего лабораторным отделом Тахира Велиева.

    Согласно приговору, каждому из них назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Однако с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемых суд применил статью 70 Уголовного кодекса (условное осуждение), и наказание каждого из них заменено на 5 лет условно.

    По данным следствия, обвиняемые получали крупные взятки от граждан за незаконные действия, включая выдачу гигиенических сертификатов на импортную и местную продукцию без проведения лабораторных исследований.

    Они были привлечены к ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

    С учетом возраста и состояния здоровья обвиняемых, по ходатайству следствия и представлению прокурора, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил их от занимаемых должностей.

    Səhiyyə Nazirliyinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq vəzifəli şəxslərinə hökm oxunub

    Лента новостей