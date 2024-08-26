О нас

Выборы в Милли Меджлис: Срок выдачи открепительных удостоверений истекает 29 августа

Выборы в Милли Меджлис: Срок выдачи открепительных удостоверений истекает 29 августа Избиратели, которые в день выборов в Милли Меджлис – 1 сентября не будут находиться по месту жительства, однако хотят воспользоваться правом голоса, могут получить открепительные удостоверения в участковых избирательных комиссиях до 29 августа.
Внутренняя политика
26 августа 2024 г. 20:07
Выборы в Милли Меджлис: Срок выдачи открепительных удостоверений истекает 29 августа

Избиратели, которые в день выборов в Милли Меджлис – 1 сентября не будут находиться по месту жительства, однако хотят воспользоваться правом голоса, могут получить открепительные удостоверения в участковых избирательных комиссиях до 29 августа.

Как сообщает Report, согласно законодательству, выдача открепительных удостоверений начинается за 24 и заканчивается за 3 дня до выборов.

В нынешнем "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" этот срок обозначен с 8 по 29 августа 2024 года.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 1 сентября 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Seçiciyə məntəqə seçki komissiyası tərəfindən qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsinin verilməsi müddəti başa çatır 

Самое читаемое

Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48
Президенты Азербайджана и России посетили Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
ФотоПрезиденты Азербайджана и России посетили Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
19 августа 2024 г. 23:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi