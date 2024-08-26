Выборы в Милли Меджлис: Срок выдачи открепительных удостоверений истекает 29 августа

Избиратели, которые в день выборов в Милли Меджлис – 1 сентября не будут находиться по месту жительства, однако хотят воспользоваться правом голоса, могут получить открепительные удостоверения в участковых избирательных комиссиях до 29 августа.

Избиратели, которые в день выборов в Милли Меджлис – 1 сентября не будут находиться по месту жительства, однако хотят воспользоваться правом голоса, могут получить открепительные удостоверения в участковых избирательных комиссиях до 29 августа.

Как сообщает Report, согласно законодательству, выдача открепительных удостоверений начинается за 24 и заканчивается за 3 дня до выборов.

В нынешнем "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" этот срок обозначен с 8 по 29 августа 2024 года.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 1 сентября 2024 года.