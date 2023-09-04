Вугар Сулейманов: От мин очищены более 95 тыс. гектаров освобожденных территорий

С ноября 2020 года разминировано более 95 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий.

С ноября 2020 года разминировано более 95 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Обнаружено и обезврежено около 30 тысяч противопехотных мин, около 17 тысяч противотанковых мин и более 40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. После окончания Второй Карабахской войны 305 человек стали жертвами мин. Из них 57 человек погибли, а остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметил председатель.