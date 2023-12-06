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Глава ANAMA: 338 человек стали жертвами мин после войны

Глава ANAMA: 338 человек стали жертвами мин после войны С 10 ноября 2020 года и по сей день в Азербайджане жертвами мин и других взрывоопасных боеприпасов стали 338 человек. Из них 65 человек погибли, 273 получили телесные ранения различной степени тяжести.
Внутренняя политика
6 декабря 2023 г. 12:21
Глава ANAMA: 338 человек стали жертвами мин после войны

С 10 ноября 2020 года и по сей день в Азербайджане жертвами мин и других взрывоопасных боеприпасов стали 338 человек. Из них 65 человек погибли, 273 получили телесные ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сказал на международном форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованном Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.

"Мины и взрывоопасные боеприпасы не только представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, но и наносят ущерб окружающей среде, экосистеме. По предварительным подсчетам, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было установлено около 1,5 млн мин, около 9 тыс. кв. км территории загрязнены минами", - сказал Сулейманов.

По его словам, в результате операций по разминированию, проведенных с ноября 2020 года по настоящее время, от мин и взрывоопасных боеприпасов очищено в общей сложности 114 400,9 гектаров территорий.

"Всего было обнаружено и обезврежено 110 347 мин и других взрывоопасных остатков войны, в том числе 30 795 противопехотных мин, 18 582 противотанковых мины и 60 970 неразорвавшихся боеприпасов", - отметил Сулейманов.

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Версия на английском языке ANAMA: 338 people became victims of mines after 2nd Karabakh war
Версия на азербайджанском языке ANAMA rəhbəri: "Müharibədən sonra 338 nəfər mina qurbanı olub"

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