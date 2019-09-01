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Вступило в силу распоряжение о повышении зарплаты военнослужащим

Вступило в силу распоряжение о повышении зарплаты военнослужащим

Вступило в силу распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 июня "О повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Министерства обороны Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) Министерства обороны Азербайджанской Республики увеличивается в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

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