Вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах в Азербайджане

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий".

Как сообщает Report, этот закон определяет правовую основу охраны здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду.

Закон вступил в силу.

С целью ограничения употребления табака и снижения вредоносного воздействия на окружающую среду в Азербайджанской Республике курение табака запрещается в общественных местах.

Лица, нарушившие требования данного закона, в случаях, предусмотренных Кодексом административных проступков Азербайджанской Республики, будут нести ответственность.