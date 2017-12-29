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    Вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах в Азербайджане

    Президент подписал документ

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана  Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий".

    Как сообщает Report, этот закон определяет правовую основу охраны здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду.

    Закон вступил в силу.

    С целью ограничения употребления табака и снижения вредоносного воздействия на окружающую среду в Азербайджанской Республике курение табака запрещается в общественных местах.

    Лица, нарушившие требования данного закона, в случаях, предусмотренных Кодексом административных проступков Азербайджанской Республики, будут нести ответственность.

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