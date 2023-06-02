Встреча в Кишиневе должна быть положительно оценена с точки зрения новых реалий Азербайджана - МНЕНИЕ

"Неформальная встреча между президентом Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном должна быть положитель

"Неформальная встреча между президентом Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном должна быть положительно оценена с точки зрения непрерывности диалоговой среды и новых реалий Азербайджана”.

Об этом сообщил Report депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

Он напомнил, что Брюссельский процесс фактически был на грани срыва из-за деструктивной деятельности Франции и возобновлен только 7 месяцев спустя, 14 мая этого года:

“Но для непрерывности процесса был важен следующий контакт, и принципиальное значение имело продолжение диалога именно в рамках саммита ”Европейского политического сообщества.

Вторым важным моментом стало участие Азербайджана в этом процессе с более широкими возможностями, чем 7 месяцев назад. За прошедший период азербайджанская армия без кровопролития и профессионально проведенными более чем 10 операциями укрепилась на важных стратегических позициях. Также, несмотря на все международно-правовые давления, Азербайджан реализовал свои суверенные права и установил погранично-пропускной пункт в Лачыне. Ильхам Алиев сумел донести до международной общественности, что процесс переговоров по азербайджано-армянскому мирному договору и вопросы карабахских армян являются совершенно разными вопросами, проблема реинтеграции Карабаха является внутренним делом Азербайджана. Вчерашняя позиция Шарля Мишеля, которую он изложил СМИ, не вызывает вопросы в этой сфере”.

Другим важным нюансом встречи в Кишиневе как очередного этапа контактов по мирному договору между Азербайджаном и Арменией стало то, что тезис президента Ильхама Алиева о том, что 2023 год является годом последнего шанса на мир, в этот раз был принят всеми сторонами. Этот результат выразился в решении сторон еще раз активизировать переговоры по мирному договору в Кишиневе.

На пятисторонней встрече была выражена позиция по интенсификации диалога, и принято решение провести трехстороннюю встречу в Брюсселе 21 июля. Также в течение этого периода министры иностранных дел в следующий раз встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить детали мирного договора”.