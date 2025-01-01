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МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с антиазербайджанской риторикой официальных лиц

МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с антиазербайджанской риторикой официальных лиц Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД
Внутренняя политика
1 января 2025 г. 14:18
МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с антиазербайджанской риторикой официальных лиц

Официальный Баку выразил протест Ирану в связи с оскорбительной риторикой официальных лиц и разжиганием антиазербайджанских настроений среди населения в Исламской Республике.

Как сообщили Report в МИД, временный поверенный в делах ИРИ Сейид Джафар Агайи Мариан сегодня был вызван во внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Поводом стали оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и президента Ильхама Алиева, прозвучавшие 29 декабря 2024 года на мероприятии в Ардебиле с участием представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Хасана Амели. Мероприятие транслировалось в эфире одного из каналов Организации радиовещания и телевидения Ирана.

"Азербайджанская сторона выразила решительный протест Ирану в связи с данным инцидентом. Кроме того, было выражено недовольство явным разжиганием антиазербайджанских настроений среди населения Ирана в последнее время", - говорится в заявлении.

В МИД сообщили дипломату, что антиазербайджанская пропаганда противоречит духу двусторонних отношений, целям и задачам, стоящим перед странами. "Подобные действия направлены на создание ненависти и вражды, не способствуют сохранению и углублению межгосударственных и межличностных отношений. Азербайджан требует положить конец подобным провокациям против страны", - подчеркнули в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке İranın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili XİN-ə çağırılıb, ciddi xəbərdarlıq olunub

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