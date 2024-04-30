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Возвращающаяся в Лачын бывшая вынужденная переселенка заявила, что годами ждала этого дня

Возвращающаяся в Лачын бывшая вынужденная переселенка заявила, что годами ждала этого дня Я годами ждала этого дня, и никогда не теряла надежды.
Внутренняя политика
30 апреля 2024 г. 06:45
Возвращающаяся в Лачын бывшая вынужденная переселенка заявила, что годами ждала этого дня

Я годами ждала этого дня, и никогда не теряла надежды.

Об этом сказала корреспонденту Report бывшая вынужденная переселенка из Лачына Дурсун Керимова в преддверии отбытия в родной город.

Она отметила, что возвращение в Лачын было ее самой заветной мечтой, и высказала слова благодарности всем, кто своими усилиями приближал этот день.

"Я рада вернуться в свой родной город. К счастью, отважная азербайджанская армия под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила врага и освободила наши земли от оккупации. Желаю упокоения душ шехидов и исцеления гази, которые ценой своей крови добились этого", - сказала Д.Керимова.

Напомним, что сегодня в город Лачын и село Забух выехал очередной миграционный караван.

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Версия на азербайджанском языке Laçına köçən sakin: İllərdir bu günü gözləyirdim

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