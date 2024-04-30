Возвращающаяся в Лачын бывшая вынужденная переселенка заявила, что годами ждала этого дня

Я годами ждала этого дня, и никогда не теряла надежды.

Я годами ждала этого дня, и никогда не теряла надежды.

Об этом сказала корреспонденту Report бывшая вынужденная переселенка из Лачына Дурсун Керимова в преддверии отбытия в родной город.

Она отметила, что возвращение в Лачын было ее самой заветной мечтой, и высказала слова благодарности всем, кто своими усилиями приближал этот день.

"Я рада вернуться в свой родной город. К счастью, отважная азербайджанская армия под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила врага и освободила наши земли от оккупации. Желаю упокоения душ шехидов и исцеления гази, которые ценой своей крови добились этого", - сказала Д.Керимова.

Напомним, что сегодня в город Лачын и село Забух выехал очередной миграционный караван.