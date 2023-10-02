Вопросы собственности в Карабахе регулируются в соответствии с законодательством Азербайджана

Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности в Карабахском регионе Азербайджана.

Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители армянской национальности.

Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога.

Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.