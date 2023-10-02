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Вопросы собственности в Карабахе регулируются в соответствии с законодательством Азербайджана

Вопросы собственности в Карабахе регулируются в соответствии с законодательством Азербайджана Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности в Карабахском регионе Азербайджана.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 17:06
Вопросы собственности в Карабахе регулируются в соответствии с законодательством Азербайджана

Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители армянской национальности.

Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога.

Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda mülkiyyət məsələləri Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir, fermerlərə subsidiyalar verilir

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