Военный прокурор встретился с военнослужащими ГПС

Заместитель генерального прокурора - военный прокурор, полковник юстиции Бахруз Ахмедов вместе с руководящими должностными лицами Военной прокуратуры встретился с военнослужащими Государственной пограничной службы (ГПС), несущими службу в сложных рельефных условиях

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

Выступающие поздравили пограничников с профессиональным праздником.

Затем перед военнослужащими выступили с докладами правового просветительского содержания, были даны ответы на интересующие их вопросы. В то же время были выслушаны мнения военнослужащих о бытовых и служебных условиях.

В завершение отличившимся военнослужащим были вручены подарки по случаю праздника.