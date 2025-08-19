О нас

Военный прокурор встретился с военнослужащими ГПС

Внутренняя политика
19 августа 2025 г. 13:21
Заместитель генерального прокурора - военный прокурор, полковник юстиции Бахруз Ахмедов вместе с руководящими должностными лицами Военной прокуратуры встретился с военнослужащими Государственной пограничной службы (ГПС), несущими службу в сложных рельефных условиях

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

Выступающие поздравили пограничников с профессиональным праздником.

Затем перед военнослужащими выступили с докладами правового просветительского содержания, были даны ответы на интересующие их вопросы. В то же время были выслушаны мнения военнослужащих о бытовых и служебных условиях.

В завершение отличившимся военнослужащим были вручены подарки по случаю праздника.

Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb

