В водах Румынии беспилотник атаковал сухогруз под флагом Палау
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 18:38
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В территориальных водах Румынии в Черном море грузовое судно Larissa 1, следовавшее под флагом Палау, подверглось атаке беспилотника.
Как передает Report, об этом сообщает румынский портал Ziua de Constanța.
По его данным, инцидент произошел в ночь на 14 ноября в 6,8 морской мили от населенного пункта Сфынту-Георге в Трансильвании. В результате удара был поврежден грузовой кран сухогруза. Возгорания не произошло, пострадавших нет.
Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опреа подтвердил, что власти осведомлены о случившемся. При этом он отметил, что в связи с продолжающейся проверкой подробности инцидента пока не разглашаются.
Последние новости
19:04
Лейла Алиева обсудила с гендиректором ICESCO расширение экологического сотрудничестваВнешняя политика
19:01
Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13Другие страны
18:45
Азербайджан приглашен на Международную аэрокосмическую выставку в МексикеВнешняя политика
18:38
Фото
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям из-за сильного ветраВнутренняя политика
18:38
В водах Румынии беспилотник атаковал сухогруз под флагом ПалауДругие страны
18:30
Коалиция во главе с Саудовской Аравией сбили запущенные хуситами БПЛАДругие страны
18:19
SOCAR увеличила производство нафты в Турции почти на 17 %Энергетика
18:07
В Азербайджане прогнозируется рост производства хлопка на 11,1%АПК
18:05
Фото
Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфереАПК