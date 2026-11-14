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    В водах Румынии беспилотник атаковал сухогруз под флагом Палау

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 18:38
    В водах Румынии беспилотник атаковал сухогруз под флагом Палау

    В территориальных водах Румынии в Черном море грузовое судно Larissa 1, следовавшее под флагом Палау, подверглось атаке беспилотника.

    Как передает Report, об этом сообщает румынский портал Ziua de Constanța.

    По его данным, инцидент произошел в ночь на 14 ноября в 6,8 морской мили от населенного пункта Сфынту-Георге в Трансильвании. В результате удара был поврежден грузовой кран сухогруза. Возгорания не произошло, пострадавших нет.

    Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опреа подтвердил, что власти осведомлены о случившемся. При этом он отметил, что в связи с продолжающейся проверкой подробности инцидента пока не разглашаются.

    Атака дронов Черное море Румыния
    Qara dənizdə yük gəmisinə PUA hücumu olub
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