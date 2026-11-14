В водах Румынии беспилотник атаковал сухогруз под флагом Палау

В территориальных водах Румынии в Черном море грузовое судно Larissa 1, следовавшее под флагом Палау, подверглось атаке беспилотника.

Как передает Report, об этом сообщает румынский портал Ziua de Constanța.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 14 ноября в 6,8 морской мили от населенного пункта Сфынту-Георге в Трансильвании. В результате удара был поврежден грузовой кран сухогруза. Возгорания не произошло, пострадавших нет.

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опреа подтвердил, что власти осведомлены о случившемся. При этом он отметил, что в связи с продолжающейся проверкой подробности инцидента пока не разглашаются.