İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Qara dənizdə yük gəmisinə PUA hücumu olub

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 18:52
    Qara dənizdə yük gəmisinə PUA hücumu olub

    Qara dənizdə, Rumıniyanın ərazi sularında Palau bayrağı altında hərəkət edən "Larissa 1" yük gəmisi pilotsuz uçuş aparatının hücumuna məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın "Ziua de Constanța" portalı məlumat yayıb.

    Onun məlumatına görə, hadisə noyabrın 14-nə keçən gecə Transilvaniyada, Sfıntu-Qeorqe yaşayış məntəqəsindən 6,8 dəniz mili (12,59 km) məsafəsində baş verib. Zərbə nəticəsində quru yük gəmisinin yük kranı zədələnib. Yanğın baş verməyib, xəsarət alan yoxdur.

    Rumıniyanın müdafiə naziri Ştefan-Radu Oprea hakimiyyət orqanlarının hadisədən xəbərdar olduğunu təsdiqləyib. Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, yoxlamaların davam etməsi ilə əlaqədar olaraq təfərrüatlar hələ ki açıqlanmır.

    Gəmiyə zərbə Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Qara dəniz Rumıniya
    В водах Румынии беспилотник атаковал сухогруз под флагом Палау
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:59
    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    18:52
    Qara dənizdə yük gəmisinə PUA hücumu olub
    Digər ölkələr
    18:46
    Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya husilər tərəfindən buraxılmış PUA-ları vurub
    Digər ölkələr
    18:44
    Azərbaycan FAMEX-ə dəvət edilib
    Xarici siyasət
    18:35
    Foto
    BDYPİ: Qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkinin
    Daxili siyasət
    18:10
    SOCAR Türkiyədə nafta istehsalını 17 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    18:06
    İtaliya istifadəçilərin foto və videolarına razılıq olmadan girişə görə "Meta"nı 805 milyon avro cərimələyib
    Digər ölkələr
    17:52
    Azərbaycanda pambıq istehsalının 4 illik proqnozu açıqlanıb
    ASK
    17:31
    Gələn il Azərbaycanda 950 min tona yaxın kartof istehsalı proqnozlaşdırılır
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti