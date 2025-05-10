Военнослужащим с 20-летним стажем предоставлены квартиры

По случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 59 военнослужащих, безупречно прослуживших в Вооруженных силах Азербайджана не менее 20 лет, получили квартиры в городе Сумгайыте.

По случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 59 военнослужащих, безупречно прослуживших в Вооруженных силах Азербайджана не менее 20 лет, получили квартиры в городе Сумгайыте.

Как сообщает Report, предоставление постоянного жилья осуществляется на основании соответствующего указа президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Жилье предоставляется за счет средств, ежегодно выделяемых Министерством финансов. В Министерстве обороны подчеркнули, что эта программа является ярким примером государственной поддержки и заботы о военнослужащих.