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Военнослужащим с 20-летним стажем предоставлены квартиры

Военнослужащим с 20-летним стажем предоставлены квартиры По случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 59 военнослужащих, безупречно прослуживших в Вооруженных силах Азербайджана не менее 20 лет, получили квартиры в городе Сумгайыте.
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 10:00
Военнослужащим с 20-летним стажем предоставлены квартиры

По случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 59 военнослужащих, безупречно прослуживших в Вооруженных силах Азербайджана не менее 20 лет, получили квартиры в городе Сумгайыте.

Как сообщает Report, предоставление постоянного жилья осуществляется на основании соответствующего указа президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Жилье предоставляется за счет средств, ежегодно выделяемых Министерством финансов. В Министерстве обороны подчеркнули, что эта программа является ярким примером государственной поддержки и заботы о военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda 20 il qüsursuz xidmət etmiş hərbçilərə dövlət hesabına mənzillər təqdim olunub

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