Военному прокурору присвоено звание генерал-майора юстиции
Внутренняя политика
- 30 сентября, 2025
- 16:51
Заместителю Генерального прокурора - военному прокурору Бахрузу Видади оглу Ахмедову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор юстиции".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
