Члены экипажа самолета AZAL похоронены на II Аллее почетного захоронения

Пилот Александр Кальянинов, погибший в результате крушения пассажирского самолета Embraer-190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Все три члена экипажа пассажирского самолета авиакомпании AZAL, погибшие в авиакатастрофе рейса Баку-Грозный, похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report, ранее в Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла церемония прощания с капитаном корабля Игорем Кшнякиным, пилотом Александром Кальяниновым и бортпроводницей Хокюмой Алиевой.

В церемонии похорон приняли участие родные и близкие погибших, официальные лица и представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

13:56

Пилот Александр Кальянинов, погибший в авиакатастрофе пассажирского самолета Embraer-190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.

13:47

Капитан пассажирского самолета Embraer-190, потерпевшего крушение в Казахстане, Игорь Кшнякин похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report, в церемонии похорон приняли участие официальные лица и представители общественности.

13:34

На II Аллее почетного захоронения в Баку начались похороны членов экипажа пассажирского самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный.

Как сообщает Report, погибшие члены экипажа - капитан корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

Ранее в международном аэропорту Гейдар Алиев прошла церемония прощания с экипажем, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.