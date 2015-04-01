​Во время I Европейских игр в рабочий график сотрудников внесут изменения - ФОТО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Во время I Европейских игр в рабочий график сотрудников действующих в Баку государственных и негосударственных учреждений и организаций будут внесены изменения.

Как сообщили Report из Кабмина, соответствующее распоряжение принято 18 марта 2015 года.

В распоряжении отмечается, что в целях создания условий для беспрепятственного и безопасного передвижения транспортных средств во время I Европейских игр, с 1-го мая по 1-ое июля 2015 года рабочий график сотрудников действующих в Баку государственных органов, государственных учреждений и организаций (за исключением работников учебных заведений и лиц, работающих посменно), с учетом трудовых функций, должен быть составлен следующим образом:

- для 25% работников с 8:00 по 17:00;

- для 25% работников с 8:30 по 17:30;

- для 25% работников с 9:00 по 18:00;

- для 25% работников с 9:30 по 18:30;

Для работников действующих в столице негосударственных учреждений и организаций (за исключением работников учебных заведений и лиц, работающих посменно), с учетом трудовых функций, рекомендуется организовать следующий график работы:

- для 50% работников с 8:00 по 17:00;

- для 50% работников с 8:30 по 17:30.

На основе распоряжения, во второй части распоряжения Кабмина № 342s от 24 октября 2014 года фразу "с 10-го по 30-ое июня" заменить фразой "с 1-го мая по 1-ое июля".

Министерствам Молодежи и спорта и Транспорта, а также Исполнительной власти города Баку поручено обеспечить информирование населения с 1 апреля 2015 года через СМИ о предусмотренных распоряжением мероприятиях.

Министерству внутренних дел и столичной мэрии поручено в целях ликвидации случаев незаконной парковки транспортных средств на территории Баку с 1 апреля 2015 года обеспечить пропаганду данных изменений в СМИ.