 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вновь вынесен на обсуждение законопроект в связи с изменением правил исполнения Азербайджаном решения межгосударственного органа

    Проект будет рассмотрен на осенней сессии© Report

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис Азербайджана вновь выносит на обсуждение законопроект в связи с изменением правил исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, членом которого является Азербайджан.

    Как сообщает Report, в связи с этим в план законодательных работ осенней сессии парламента было включено обсуждение законопроекта Конституции "О решении вопроса возможности исполнения Азербайджаном решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека". В случае принятия закона, он будет в статусе Конституционного закона.

    Отметим, что Азербайджан является членом нескольких межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Это Европейский суд по правам человека, Совет Европы, ООН и другие структуры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi