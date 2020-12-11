Внесены изменения в структуру Службы внешней разведки Азербайджана

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев

Внесены изменения в структуру Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Указом также утверждены изменения в "Предельную штатную численность военнослужащих Службы внешней разведки, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принятых на работу в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики" и "Перечень высших воинских званий в Службе внешней разведки Азербайджанской Республики".