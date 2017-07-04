Внесены изменения в список электронных услуг по приему документов для государственной регистрации ипотеки

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список видов электронных услуг".

Как сообщает Report, решение в связи с изменениями подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Так, в пункт 24.11 (обращение и прием документов для дополнительной регистрации ипотеки недвижимости и последующей государственной регистрации ипотеки) и 24.12 (обращение и прием документов для дополнительной регистрации ипотеки недвижимости и последующей отмены государственной регистрации ипотеки) были внесены изменения. В пунктах после слова "дополнительной" было добавлено слово "государственной".