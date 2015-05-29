Баку . 29 мая. REPORT.AZ/ Не сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены изменения в состав Совета по телерадиовещанию Общественного телевидения и радиовещательной компании. Как сообщает Report, информацию относительно изменений предоставил председатель парламентского комитета по вопросам культуры Низами Джафаров.

Проект был вынесен на голосование и принят.

Таким образом, в Совете по телерадиовещанию Общественного телевидения и радиовещательной компании Конфедерацию предпринимателей (работодателей) Азербайджана будет представлять вице-президент Национальной конфедерации предпринимательских организаций Вугар Зейналов, а в качестве заменяющего кандидата выступит член указанной конфедерации, гендиректор ООО "NEURON TECNOLOGIES" Исмаил Алекперов.

Кроме того, в качестве представителя молодежных организаций в членство Совета по телерадиовещанию Общественного телевидения и радиовещательной компании избран председатель Общественного объединения "ИРЕЛИ" Миргасан Сеидов, а из числа женских обществ - представительница Ассоциации женщин-журналистов Азербайджана - Севиль Юсифова.

Напомним, что срок полномочий членов совета Фуада Мурадова, Зарифы Салаховой и Намика Мамедова истек.