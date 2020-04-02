Выплаты населению могут начаться на этой неделе

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Президент поручил министру экономики Микаилу Джаббарову начать выплаты в связи с убытками уже на этой неделе. "Улучшая положение заемщиков, нельзя ухудшать положение банков и вкладчиков".

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов в ходе выступления на брифинге.

Он отметил, что нельзя допускать банкротство банков: "Вопросы, связанные с этим, можно сказать, находятся на завершающем этапе, готовятся документы, они будут решены в ближайшие дни. Президент поручил минимизировать ущерб, причиненный населению".

Ранее министр экономики Микаил Джаббаров представил базовый документ, содержащий основные направления по минимизации негативных последствий влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику нашей страны.

Документ состоит из 10 программ по оказанию государственной поддержки различным секторам экономики и сферы предпринимательства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.