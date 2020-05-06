Вильям Гаджиев освобожден от должности главы ИВ Имишлинского района

Вильям Гаджиев освобожден от должности главы ИВ

6 мая, 2020 15:54

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района. Как сообщает Report, согласно документу, Вильям Фархалы оглу Гаджиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района. Напомним, что 5 мая сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели операцию в здании Исполнительной власти Имишлинского района. В.Гаджиев родился в 1957 году в городе Ханлар (ныне Гёйгель). Пост главы ИВ Имишлинского района он занимал с апреля 2012 года.

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