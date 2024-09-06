Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров внутренних дел стран ОТГ

Глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов принял участие в первом заседании министров внутренних дел стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Кыргызстане.

В Азербайджане в следующем году пройдет 2-е заседание министров внутренних дел стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, решение было принято по итогам первого заседания, прошедшего сегодня в городе Чолпон-Ате в Кыргызстане.

В заседании принял участие глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов, а также министры внутренних дел Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Выступивший на заседании генсек Омуралиев отметил, что данное мероприятие станет основой для формирования новой, регулярной платформы сотрудничества министров внутренних дел. Это в свою очередь поспособствует еще большему укреплению единства и сотрудничества в тюркском мире, добавил он.

Далее министры рассказали о деятельности ведомств в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью, в том числе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и торговлей людьми. Стороны подчеркнули важность сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с подобными преступлениями.

По итогам заседания была подписана совместная декларация, а также принято решение провести второе заседание глав МВД в 2025 году в Азербайджане.