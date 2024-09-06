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Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров внутренних дел стран ОТГ

Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров внутренних дел стран ОТГ Глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов принял участие в первом заседании министров внутренних дел стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Кыргызстане.
Внутренняя политика
6 сентября 2024 г. 13:12
Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров внутренних дел стран ОТГ

В Азербайджане в следующем году пройдет 2-е заседание министров внутренних дел стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, решение было принято по итогам первого заседания, прошедшего сегодня в городе Чолпон-Ате в Кыргызстане.

В заседании принял участие глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов, а также министры внутренних дел Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Выступивший на заседании генсек Омуралиев отметил, что данное мероприятие станет основой для формирования новой, регулярной платформы сотрудничества министров внутренних дел. Это в свою очередь поспособствует еще большему укреплению единства и сотрудничества в тюркском мире, добавил он.

Далее министры рассказали о деятельности ведомств в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью, в том числе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и торговлей людьми. Стороны подчеркнули важность сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с подобными преступлениями.

По итогам заседания была подписана совместная декларация, а также принято решение провести второе заседание глав МВД в 2025 году в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host 2nd meeting of OTS countries' interior ministers in 2025
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanda TDT ölkələrinin daxili işlər nazirlərinin ikinci iclası keçiriləcək

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