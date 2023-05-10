Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец

"Если мы говорим о Гейдаре Алиеве, то, мы говорим, о самом гениальном азербайджанце. Это человек, который заложил основы современного Азербайджана”.

"Если мы говорим о Гейдаре Алиеве, то, мы говорим, о самом гениальном азербайджанце. Это человек, который заложил основы современного Азербайджана”.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил экс-президент и бывший премьер-министр Украины Виктор Ющенко.

Он вспомнил свою первую встречу с Гейдаром Алиевым:

"Еще до того, как наши страны объявили о своей независимости, у нас были очень хорошие отношения. В то время я работал в банковской системе. Когда Гейдар Алиев вернулся из Москвы и поехал в Нахчыван в связи с известными событиями в Баку, он попросил меня помочь организовать систему международных расчетов вашей страны. Тогда мы и встретились с ним впервые. Его кабинет находился на втором этаже здания, где располагался детский сад. Это происходило в 1990 году. Мы выехали в город (Нахчыван) и поездили по городу. Помню, на всех магазинах, на объектах были следы от пуль. Огромное количество людей вышло на улицы, все поддерживали Гейдара Алиева. Можно сказать, мы провели первые переговоры, которые практически заложили основу финансовых отношений Азербайджана с бывшими республиками СССР. Так мы подружились с Гейдаром Алиевым".

В.Ющенко также отметил встречи с Гейдаром Алиевым во время своего пребывания на посту премьер-министра:

"После того, как я стал премьер-министром Украины, мы снова встретились в Киеве. В то время Азербайджану нужно было подготовить различные государственные документы. Это включало в себя все: от водительских прав, акций предприятий до изготовления банкнот. В то время мы с Гейдаром Алиевым провели полдня на фабрике по изготовлению банкнот. У меня сохранился большой архив об этой поездке. Мы много говорили о деталях первого заказа из Азербайджана по изготовлению банкнот, о шагах, которые необходимо предпринять для укрепления и формирования независимости Азербайджана. Поэтому могу сказать, что много знаю о становлении современного Азербайджана. Мы сделали все, чтобы наши межнациональные связи были теплыми, добрыми. И по сей день у нас очень хорошие отношения", - подчеркнул Виктор Ющенко.

Бывший лидер Украины считает, что в то время для всех независимых государств, вышедших из СССР, вопрос безопасности стоял на первом месте:

"Было разработано несколько идей о том, как должна быть сформулирована политика безопасности. Россия выдвигала свою оборонную модель. Я имею в виду Ташкентское соглашение. А мы, например, через несколько лет после обретения независимости решили присоединиться к системе коллективной субевропейской безопасности. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Украина на этом пути, считаю, что мы сделали правильный выбор. Конечно, мы станем членами НАТО и будем представлять коллективную модель европейской системы безопасности. Это наше видение. Война, начатая Россией, в очередной раз показала нам, что мы должны быть вместе с европейскими народами в политике безопасности. Если говорить об азербайджанской модели, я должен отметить два очень успешных момента в этой политике. Во-первых, Гейдар Алиев избрал такой путь, который позволил достичь долгосрочного баланса в отношениях Азербайджана с самым сложным соседом - Россией. Азербайджан уже прошел большой путь в этом направлении. Второй момент, который я хочу подчеркнуть - сближение Азербайджана и Турции в сфере обороны. Политика руководства Азербайджана за последние 30 лет показала свою гибкость и эффективность. На Кавказе далеко не все могут сказать, что политика обороны и безопасности в их руках, что они все полностью контролируют. Но Азербайджан может обо всем этом четко сказать и показать. Все соседи уважают эту модель, все ее понимают, принимают. Даже Армения, отношения с которой сложные, принимает это. Поэтому дискуссии развиваются в хорошем ключе, и почти каждый день мы слышим хорошие новости о начале процесса, о сближении. Другие постсоветские страны могут брать пример с таких методов. Одним словом, я могу только приветствовать политику Азербайджана в области обороны и безопасности за эти 30 лет”, - сказал экс-президент Украины.

В.Ющенко подчеркнул, что сегодня Азербайджан является региональным лидером:

"Я с большим уважением отношусь к Ильхаму Алиеву, который сегодня продолжает курс. Я бываю в Азербайджане не реже одного раза в год, а иногда и дважды. Если есть какая-то значимая конференция, я обязательно присутствую и выступаю на ней. Потому что сегодня Азербайджан является региональным лидером. Большинство вопросов, связанных с регионом, без Азербайджана не выносятся на повестку дня, не обсуждаются, не принимаются решения. Все уже привыкли к тому, что если вас интересуют вопросы политики безопасности не только Кавказского региона, но и Европы и Азии в целом, то стоит учесть, что с приходом весны в календаре запланирован Глобальный Бакинский форум, и обязательно принять в нем участие. Это говорит о том, что Азербайджан своей стратегией за последние годы сформировал политику, важную в первую очередь в регионе, а если увеличить масштаб, то и в Европе, особенно Восточной Европе. Поэтому мы видим, что Азербайджан уверенно движется к Европе. Два года назад Азербайджан сделал важный шаг в этом направлении, впервые в своей истории поставив на европейский рынок 9 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что газ для Европы - это не только экономическая категория, но и политика, нужная всей Европе. Мы также знаем, насколько важно для Азербайджана быть участником европейского энергетического рынка. Потому что мы понимаем, что главным вопросом повестки дня после политики безопасности является энергетическая политика. Неважно, Европа это или Украина, или Азербайджан. Поэтому я бы сказал, что Ильхам Алиев сделал внешнюю политику Азербайджана такой, что Азербайджан очень комфортно солирует во многих вопросах. Это огромный успех", - добавил он.