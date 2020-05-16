Выезд из Баку в районы разрешат в двух случаях - ЭКСКЛЮЗИВ

Определен порядок передвижения граждан между Баку, Сумгайытом, Лянкараном, Гянджой и Абшеронским районом и другими городами и районами республики с 18 мая.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он рассказал, в каких случаях после отмены системы SMS-разрешений с 00:00 18 мая 2020 года граждане могут покинуть места проживания в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронском районе и посетить другие районы и города страны.

По его словам, передвижение будет разрешено только в двух случаях - для участия в траурной церемонии близкого родственника и для лечения особо тяжелых больных в столице и других городах при наличии соответствующей справки: "Гражданин, желающий принять участие в похоронах близкого родственника, должен предъявить справку о смерти. Помимо этих случаев, в период особого карантинного режима запрещается въезд и выезд из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, а также Гянджи и Лянкярана, а также пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны".

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов также подтвердил, что передвижение граждан между указанными регионами возможно только в двух случаях.

Напомним, что, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), общее количество людей, инфицированных вирусом, и динамику выздоровления пациентов, было принято решение ослабить некоторые ограничения в рамках особого карантинного режима с 18 мая.

Было отмечено, что принимая во внимание существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, число активных больных и скорость заражения с 00:00 18 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется система разрешения для выхода из дома посредством SMS-оповещений, регистрации на портале "icaze.e-gov.az" или предоставления служебного удостоверения.