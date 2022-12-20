Вице-президент Еврокомиссии проинформирована о минном терроре со стороны Армении

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал находящуюся в нашей стране с визитом вице-президента Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) Терезу Риттер о минном терроре, осуществляемом Арменией.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал находящуюся в нашей стране с визитом вице-президента Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) Терезу Риттер о минном терроре, осуществляемом Арменией.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече было выражено удовлетворение визитом, который пришелся на 20-летие сотрудничества между Азербайджаном и ЕКПП. Гостья, отметив развитие сотрудничества с нашей страной, выразила удовлетворение работы по усовершенствованию пенитенциарной системы, выполненные с учетом рекомендаций комитета, высоко оценила эффективное взаимодействие с министерством юстиции.

В ходе беседы было рассказано об освобождении наших исконных земель от оккупации в результате Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и проводимых ускоренными темпами восстановительно-реконструкционных работах. Было отмечено, что наши территории в период оккупации и даже после войны были полностью уничтожены и заминированы, что создает серьезные препятствия для работ по восстановлению, возвращению наших граждан на земли своих предков.

Было подчеркнуто, что до сих пор в результате подрыва на мине 276 человек получили серьезные увечья, а 46 человек, большинство из которых гражданские лица, погибли.