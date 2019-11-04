Вице-премьер Азербайджана призвал все партии участвовать в муниципальных выборах

Вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов написал статью "Муниципальные выборы – новый шанс нашей партии к успеху".

Как сообщает Report, в статье говорится: "Вот уже несколько дней, как в стране началась подготовка к выборам в муниципалитеты. По итогам голосования, которое состоится 23 декабря, будет избран новый состав муниципалитетов. Около 16 тысяч людей будут представлены в органах местного самоуправления и, непосредственно участвовать в региональном управлении, решении социальных и экономических проблем. Партия "Ени Азербайджан" серьезно подготовилась к очередным муниципальным выборам, определившись с кандидатами. В соответствии с Избирательным Кодексом, продолжается процесс выдвижения кандидатов. Мы постарались выдвинуть самых достойных кандидатов. Верю, что выбор партии справедлив и верен. Уверен и в том, что кандидаты от партии "Ени Азербайджан” найдут поддержку среди населения. Хочу отметить, что, отбирая кандидатов, мы отдали предпочтение молодежи и женщинам".

А.Ахмедов отметил, что выборы являются испытанием для каждой партии: "Муниципальные выборы в этом смысле не исключение. Это такой шанс, который позволяет проверить возможности партии сплотиться, консолидировать свои ресурсы, а также позволяет изучать оценку со стороны населения программе партии и ее деятельности".