Вице-премьер поручил создать механизм экономного использования воды из Куры

Под председательством вице-премьера Азербайджана, председателя комиссии по обеспечению рационального использования водных ресурсов Шахина Мустафаева прошло 15-е заседание комиссии в видеоформате.

Под председательством вице-премьера Азербайджана, председателя комиссии по обеспечению рационального использования водных ресурсов Шахина Мустафаева прошло 15-е заседание комиссии в видеоформате.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Были заслушаны отчеты представленных в комиссии госорганов, а также местных исполнительных органов о мерах, принятых для выполнения поручений, вытекающих из "Плана мероприятий на 2020-2022 годы для обеспечения эффективного использования водных ресурсов" в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 27.07.2020, в числе которых устранение бесконтрольного использования воды, улучшение учета данных для обеспечения контроля.

В результате обсуждений госорганам и соответствующим местным исполнительным органам было поручено применить интегрированный механизм управления для обеспечения эффективного и экономного использования водных ресурсов в бассейне реки Кура от Мингячевирского водохранилища до устья реки и комплексный подход к решению проблемы.