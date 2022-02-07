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Вице-премьер поручил создать механизм экономного использования воды из Куры

Вице-премьер поручил создать механизм экономного использования воды из Куры Под председательством вице-премьера Азербайджана, председателя комиссии по обеспечению рационального использования водных ресурсов Шахина Мустафаева прошло 15-е заседание комиссии в видеоформате.
Внутренняя политика
7 февраля 2022 г. 14:21
Вице-премьер поручил создать механизм экономного использования воды из Куры

Под председательством вице-премьера Азербайджана, председателя комиссии по обеспечению рационального использования водных ресурсов Шахина Мустафаева прошло 15-е заседание комиссии в видеоформате.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Были заслушаны отчеты представленных в комиссии госорганов, а также местных исполнительных органов о мерах, принятых для выполнения поручений, вытекающих из "Плана мероприятий на 2020-2022 годы для обеспечения эффективного использования водных ресурсов" в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 27.07.2020, в числе которых устранение бесконтрольного использования воды, улучшение учета данных для обеспечения контроля.

В результате обсуждений госорганам и соответствующим местным исполнительным органам было поручено применить интегрированный механизм управления для обеспечения эффективного и экономного использования водных ресурсов в бассейне реки Кура от Мингячевирского водохранилища до устья реки и комплексный подход к решению проблемы.

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Версия на английском языке Deputy premier instructs creating mechanism for economical use of Kur River water
Версия на азербайджанском языке Kürün suyundan qənaətli istifadə mexanizminin yaradılması ilə bağlı tapşırıq verilib

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