О нас
Report Georgia

Вице-премьер Азербайджана о ситуации на линии соприкосновения

Вице-премьер Азербайджана о ситуации на линии соприкосновения Али Ахмедов: Азербайджанская армия достойно ответила врагу
Внутренняя политика
107
13 июля 2020 г. 13:18
Вице-премьер Азербайджана о ситуации на линии соприкосновения

"Азербайджанская армия, наши солдаты-рыцари героически предотвратили провокации разъяренных армянских бандитов на линии соприкосновения в Товузском направлении, достойно ответили врагу".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов. 

Он отметил, что народ узнал новых героев: "Мы гордимся погибшими за родину старшим лейтенантом Рашадом Махмудовым, прапорщиком Вугаром Садыговым, старшим солдатом Эльшадом Мамедовым и солдатом Хайямом Дашдемировым. Мы уверены, что их кровь пролилась не зря".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş Nazirin müavini təmas xəttindəki vəziyyətdən yazdı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Под председательством президента Ильхама Алиева прошло заседание Совбеза
Под председательством президента Ильхама Алиева прошло заседание Совбеза
13 июля 2020 г. 12:45
AZAL вернул соотечественников на родину из Москвы
ФотоAZAL вернул соотечественников на родину из Москвы
12 июля 2020 г. 22:38
В Азербайджане число инфицированных коронавирусом превысило 24 тыс.
В Азербайджане число инфицированных коронавирусом превысило 24 тыс.
12 июля 2020 г. 17:56
В республике проведено более 568  тыс. тестов на коронавирус
В республике проведено более 568  тыс. тестов на коронавирус
12 июля 2020 г. 17:44
В Азербайджане еще 520 человек заразились COVID-19, 8 скончались
В Азербайджане еще 520 человек заразились COVID-19, 8 скончались
12 июля 2020 г. 17:36
В Баку полиция продолжает проводить контрольно-профилактические мероприятия
ФотоВ Баку полиция продолжает проводить контрольно-профилактические мероприятия
12 июля 2020 г. 12:51
Фонд Гейдара Алиева помог семье еще одного шехида 
ВидеоФонд Гейдара Алиева помог семье еще одного шехида 
11 июля 2020 г. 18:56
Еще один глава ИВ освобожден от должности
Еще один глава ИВ освобожден от должности
11 июля 2020 г. 15:21
Движение общественного транспорта прекращено в 8 городах и районах
Движение общественного транспорта прекращено в 8 городах и районах
11 июля 2020 г. 01:06
Министр внутренних дел отправил в отставку генерала
Министр внутренних дел отправил в отставку генерала
10 июля 2020 г. 22:53

Последние новости

14:15
МИД России: Эскалация на армяно-азербайджанской границе недопустима Нагорно-карабахский конфликт
14:10
ВидеоВ посольстве Азербайджана в Казахстане приспущен флаг Внешняя политика
14:01
Президент: Армянские солдаты не смогли пересечь даже сантиметра азербайджанской земли Нагорно-карабахский конфликт
13:57
Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации Армении на границе Нагорно-карабахский конфликт
13:46
Эльмар Мамедъяров обсудил ситуацию с российским сопредседателем и представителем ОБСЕ Нагорно-карабахский конфликт
13:42
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 6,5 тыс.человек В регионе
13:41
Спецпредставитель ЕС призвал стороны карабахского конфликта к сдержанности Нагорно-карабахский конфликт
13:36
Госслужба: Молодые люди просятся на фронт для участия в боевых действиях Нагорно-карабахский конфликт
13:28
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии Энергетика
13:27
Азербайджан и Иран обсуждают возобновление полетов Инфраструктура
13:18
Вице-премьер Азербайджана о ситуации на линии соприкосновения Внутренняя политика
13:10
Посол: Пока будет оккупирована территория Азербайджана, такие инциденты неизбежны Нагорно-карабахский конфликт
12:51
Китай ввел санкции в ответ на действия американской стороны Другие страны
12:45
Под председательством президента Ильхама Алиева прошло заседание Совбеза Внутренняя политика
12:34
Похоронен шехид Эльшад Мамедов Нагорно-карабахский конфликт