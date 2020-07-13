Вице-премьер Азербайджана о ситуации на линии соприкосновения

Али Ахмедов: Азербайджанская армия достойно ответила врагу

"Азербайджанская армия, наши солдаты-рыцари героически предотвратили провокации разъяренных армянских бандитов на линии соприкосновения в Товузском направлении, достойно ответили врагу".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что народ узнал новых героев: "Мы гордимся погибшими за родину старшим лейтенантом Рашадом Махмудовым, прапорщиком Вугаром Садыговым, старшим солдатом Эльшадом Мамедовым и солдатом Хайямом Дашдемировым. Мы уверены, что их кровь пролилась не зря".